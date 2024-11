Call of Duty: Black Ops 6 è il gioco più venduto di ottobre in UK, sul podio anche Dragon Ball: Sparking! Zero

Tramite GamesIndustry.biz, GSD ha svelato i dati di vendita e i giochi più acquistati a ottobre in formato fisico e digitale nel Regno Unito, che vedono in prima posizione Call of Duty: Black Ops 6. In generale, è stato un mese positivo per il mercato inglese con 2,9 milioni di giochi acquistati, il 3,2% in più su base annuale.

Call of Duty: Black Ops 6 è stato per l'appunto il titolo più venduto, nonostante si tratti del primo capitolo della serie disponibile anche all'interno del Game Pass. A ogni modo il servizio pare aver avuto comunque un impatto negativo sulle vendite. In particolare, GSD afferma che le vendite sono state dell'11% inferiori a Modern Warfare 3 del 2023. Tuttavia, è anche interessante notare che su PS4 e PS5, dove il servizio di Microsoft non è disponibile, si è registrato un incremento delle vendite premium del 24% anno su anno. Il 75% delle copie vendute sono state acquistate su PlayStation, il 15% su PC e il restante 11% su Xbox.