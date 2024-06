L'anno di uscita potenziale di Gears of War: E-Day svelato da The Verge

Il giornalista Tom Warren di The Verge pare aver svelato l'anno di uscita di Gear of War: E-Day , titolo appena presentato all'Xbox Showcase. Secondo le informazioni in suo possesso, dovrebbe essere il 2025 . Ossia, The Coalition mira a lanciarlo entro il 2025, ma non sono esclusi slittamenti dell'ultima ora. Del resto parliamo di una grossa produzione, quindi qualche problema potenziale è sempre da mettere in conto.

Anno ricco

Insomma, pare che gli studi di Xbox renderanno il 2025 un anno davvero ricco, dopo un 2024 già di suo pieno di uscite. Oltre al nuovo Gears of War dovrebbero infatti arrivare sul mercato almeno Fable e Doom: The Dark Ages (di cui potete leggere il nostro speciale). Forse ci sarà spazio anche per Clockwork Revolution, sicuramente per un nuovo Call of Duty e magari per altro ancora. Insomma, i giochi non mancheranno, considerando anche gli altri editori.

Coe saprete Gear of War: E-Day è un prequel che racconta i fatti antecedenti al primo Gears of War. Protagonisti ne saranno Marcus Fenix e Dom Santiago, i due personaggi più amati della serie.

Secondo Warren, Gear of War: E-Day dovrebbe uscire prima di Fable, che non ha ancora una data d'uscita ma che le sue fonti indicano in arrivo nel periodo ottobre - dicembre 2025, ossia quello natalizio. Quindi potrebbe essere previsto per l'autunno.

Ribadiamo che per ora queste sono informazioni scritte con la penna di Todd Howard, per usare una metafora efficace, ossia che nel frattempo i piani possono cambiare. Con i tripla A gli slittamenti sono sempre da mettere in conto... anche perché il 2025 pare essere un anno davvero pieno di uscite e qualcosa potrebbe essere spostato per evitare ingorghi.