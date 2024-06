Addio Tango Gameworks: lo studio di Hi-Fi Rush chiude i battenti oggi, come confermano le foto dei dipendenti

Come probabilmente già saprete, il mese scorso Microsoft ha ordinato la chiusura di quattro studi sotto l'ala di Bethesda, tra cui Arkane Austin, autori di Prey e Redfall, e Tango Gameworks, il team fondato da Shinji Mikami e autore del già citato Hi-Fi Rush e la serie survival horror The Evil Within.

Gli ultimi scatti dagli uffici di Tango Gameworks

Uno degli scatti di Kido è accompagnato dal messaggio "Oggi è il mio ultimo giorno di lavoro. Lo studio chiuderà dopo oggi". In alcune foto possiamo vedere gli scatoloni impacchettati dai dipendenti e pronti per la spedizione e quella che sembrerebbe un'ultima pizzata in ufficio.

Giusto pochi giorni fa, Phil Spencer, il boss di Microsoft Gaming, ha parlato delle recenti chiusure all'interno di Bethesda, spiegando che per quanto spiacevoli certe decisioni drastiche sono necessarie per dirigere un'attività che sia sostenibile. Ciò comunque non ha placato l'ira di alcuni utenti che pensano che questi tagli siano ingiustificati, in particolare per quanto riguarda Tango Gameworks, dopo che Microsoft aveva affermato che Hi-Fi Rush era stato un grande successo sotto tutti i punti di vista.