Il nuovo trailer di Sonic x Shadow Generations mostra un'intesa boss fight

Dopo il trailer presentato da Sega in occasione della Summer Game Fest, Sonic x Shadow Generations è tornato a mostrarsi tramite un video gameplay pubblicato da IGN, in cui possiamo vedere lo scontro con un boss e alcune sequenze tratte da un livello della Space Colony Ark.

Il filmato, che trovate nel player sottostante, si apre con un combattimento conto un gigantesco boss chiamato Biolizard. Nella prima fase dello scontro Shadow deve evitare le sfere di energia sparate dalla bocca del nemico e approfittare di un suo attimo di vulnerabilità per arrampicarsi lungo il suo collo per raggiungere dispositivo sulla schiena e distruggerlo. Nella seconda fase le cose si complicano, con il mostro che crea delle sfere viola che può usare come estensioni del suo corpo e per attaccare dalla distanza il giocatore.