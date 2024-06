Metroid Prime 4: sono passati esattamente sette anni dall'annuncio del gioco

Tra ieri e oggi (a seconda del furo orario) sono esattamente sette anni che Metroid Prime 4 è stato annunciato per Nintendo Switch e che è svanito nel nulla. Ossia, sappiamo tutti che il progetto è stato riavviato ed è finito in mano a un altro sviluppatore, Retro Studios, ma non ci sono altre informazioni in merito, a parte alcune voci mai confermate. Quante probabilità ci sono per un imminente ritorno?

Una storia lunga sette anni

Ricapitoliamo la storia di Metroid Prime 4. Nel 2017 Nintendo annuncia il gioco. Allo sviluppo ci sono Bandai Namco Japan e Bandai Namco Singapore.

In quel periodo Retro Studios era in grosse difficoltà e non era stato considerato per il progetto.

Nel 2019 viene annunciato il riavvio dello sviluppo e la fine della collaborazione con Bandai Namco. Evidentemente Nintendo non era soddisfatta dei risultati. Nel frattempo Nintendo ha ristrutturato Retro Studios e gli ha affidato lo sviluppo.

Da allora di Metroid Prime 4 non si è saputo letteralmente più niente di ufficiale, anche se la serie ha continuato a vivere in altri titoli, come Metroid Dread, un successo per Nintendo Switch, e in Metroid Prime Remastered, lanciato a sorpresa nel 2023 e sviluppato da Retro Studios stessa, con l'aiuto di Iron Galaxy.

Molti parlano del ritorno del gioco proprio nel 2024. Voci vogliono che sia uno dei giochi di lancio di Super Nintendo Switch, o Nintendo Switch 2 che dir si voglia, quindi che sarà pubblicato nel corso del 2025, insieme alla console (non ancora presentata).

I tempi per un lancio nel 2025 sono quelli giusti, considerando un ciclo di sviluppo di circa sei anni, ottimale per un progetto del genere.