Creare il gioco definitivo di Dragon Ball è l'obiettivo di Bandai con Sparking! Zero

Fin dall'annuncio, Dragon Ball Sparking! Zero ha acceso gli animi degli appassionati del manga di Akira Toriyama, e più in particolare di chi quasi un ventennio fa ha consumato i pollici giocando alla serie Budokai Tenkaichi. La Summer Game Fest di Los Angeles è stata l'occasione per Bandai Namco di mostrare nuovamente il gioco, raccontare il funzionamento di alcune modalità e soprattutto di permettere alla stampa di provare con mano la demo di cui vi abbiamo raccontato le nostre impressioni .

Creare un nuovo Budokai Tenkaichi

Cosa rende unica la serie Budokai Tenkaichi rispetto a tutti gli altri giochi di Dragon Ball?

Prendi un gioco come Dragon Ball FighterZ: è chiaramente pensato per l'esport, con tutti i personaggi bilanciati tra loro in quanto a forza. Un gioco come Dragon Ball Z: Kakarot vuole invece farti rivivere il viaggio di Goku attraverso la storia. Per quanto riguarda Sparking! Zero, il nostro obiettivo è quello di farti immergere completamente nei personaggi, ricreandoli perfettamente attraverso le loro mosse speciali, o dando la possibilità di creare combattimenti e combinazioni di squadre mai viste nella storia originale. Questa sensazione di coinvolgimento passa anche per i dettagli dello scenario: se un personaggio comincia a raccogliere energia e caricare il suo ki, il meteo potrebbe iniziare a cambiare e potresti vedere i fili d'erba o gli alberi che iniziano a muoversi. O addirittura si potrebbe creare il panico tra il pubblico dell'arena Tenkaichi, con le persone che iniziano a scappare via dagli spalti.

Vegeth Blue sarà uno dei personaggi più potenti di tutto il roster di Dragon Ball Sparking! Zero.

Qui alla Summer Game Fest avete confermato il ritorno del multiplayer locale in split screen, ma solo per la Stanza dello Spirito e del Tempo. Immagino sia per una questione di performance tecniche?

Quando abbiamo iniziato a sviluppare il gioco, il focus era sull'online e sul single player, ma poi ci siamo resi conto di quanto importante fosse dare la possibilità di giocare in una modalità multiplayer in locale, anche se più limitata. Come hai ben intuito, la scelta della stanza dello Spirito e del Tempo è legata a una questione tecnica. L'aspetto più importante per noi è l'esperienza utente, e non avere palazzi che crollano e montagne che si distruggono ci aiuta ad avere scontri multiplayer in split-screen mantenendo un'alta qualità.

Parliamo della modalità Episode Battle e della possibilità di alterare la storia con le proprie decisioni. Quanto peseranno queste scelte? Possiamo aspettarci delle ricompense alternative?

Senza andare troppo nel dettaglio posso confermare che ci saranno degli incentivi a giocare l'avventura più volte. Ci tengo a precisare che la possibilità di prendere delle scelte e deviare dalla storia principale avviene solo in determinati momenti particolarmente iconici; il risultato non porta a un'evoluzione della storia del tutto diversa ma più a una variazione di quei momenti, in modo che anche il fan più esperto possa avere qualcosa di nuovo e diverso da quello che ricorda a memoria.

La modalità split-screen sarà presente, ma solo nella Stanza dello Spirito e del Tempo.

Il bilanciamento non è mai stata una priorità di Budokai Tenkaichi. State pensando a un modo per evitare che nelle partite online tutti usino lo stesso personaggio?

Per quanto riguarda i combattimenti tra squadre ci sarà di nuovo un sistema di costi dei personaggi. Ci sarà un numero di punti limite da spendere per formare la squadra e non potrai fare un team con Gogeta e Vegeth perché finiresti tutti i punti a disposizione. Questo è il modo in cui si prova a bilanciare le sfide, lasciando al giocatore la decisione di come combinare i personaggi per avere una squadra efficace.

Qual è stata la richiesta più grande da parte dei fan della serie? L'elemento su cui vi siete concentrati di più?

Credo che la richiesta principale da parte di tutti sia stata quella di avere il maggior numero possibile di personaggi, ed è stato uno dei pilastri fin dall'inizio dello sviluppo quindi spero che i fan apprezzeranno quello che stiamo preparando. L'altro obiettivo era quello di proporre un sistema di combattimento che fosse ammodernato e spettacolare ma assolutamente familiare a tutti quelli che hanno nostalgia di Budokai Tenkaichi 3. La nostra speranza è che se sei un fan di vecchia data e giochi a Sparking! Zero pensi subito "ecco, ricordo come si gioca".

A tal proposito, ho visto che avete inserito due schemi di controllo. C'è qualche differenza particolare oltre la diversa disposizione dei tasti?

No, puoi ottenere gli stessi risultati con entrambe le impostazioni, e fare sostanzialmente le stesse combo. Non c'è differenza da questo punto di vista e non è che un'opzione è più limitata o avvantaggiata dell'altra.