Acquista una banana scintillante di Banana per una cifra assurda e si dà dell'idiota da solo su Reddit

L'utente Reddit lukeyk94 ha confessato pubblicamente su Reddit di aver acquistato una banana scintillante di Banana per 53 dollari (più di molti giochi completi), dandosi poi dell'idiota per averlo fatto. In questo caso è facile convenire sulla sua affermazione, che però merita di essere approfondita perché descrive benissimo parte del mercato dei videogiochi attuale e dei videogiocatori. Naturalmente stiamo parlando di un oggetto collezionabile della hit Banana, il gioco del momento su Steam.

Banane per tutti

Il nostro ha scritto esattamente nel titolo del suo post, pubblicato nel subreddit di Steam: "Ho acquistato questa banana scintillante per 53 dollari perché pare che io sia un'idiota." Nel post ha poi scritto: "Non mentirò: questa è probabilmente la cosa più stupida che ho acquistato nella mia intera vita." Quindi ha pubblicato un'immagine che mostra il suo acquisto: la Shiny Banana, di cui esistono solo 100 esemplari.

La banana scintillante

Banana è sicuramente il fenomeno del momento su Steam, dove sta macinando record su record di giocatori contemporanei. I giocatori sono attratti dalla prospettiva di ottenere oggetti vendibili nel negozio di gioco senza fare praticamente nulla (basta avviare il gioco ogni tot ore). La maggior parte vale pochi spiccioli, ma alcuni possono essere venduti anche per cifre interessanti, come 53 dollari, a quanto pare.

Il gioco in sé consiste nel cliccare su di una banana al centro dello schermo per far crescere un contatore. Basta. Sta funzionando perché i giocatori guadagnano dalla vendita degli oggetti, lo sviluppatore lo stesso e Valve idem. Insomma, è un sistema che può potenzialmente muovere milioni di dollari senza che nessuno muova praticamente un dito, affidandosi solo all'avidità e alla voglia di far parte di un evento di massa dei videogiocatori. Geniale, poco da dire.