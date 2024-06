Banana continua a crescere e sfonda il tetto dei 400.000 giocatori contemporanei

Il potassio fa bene

Attualmente è terzo nella classifica dei più giocati su Steam, subito sotto a Counter-Strike 2 e Dota 2, ma può permettersi di guardare dall'alto in basso PUBG: Battlegrounds, Naraka: Bladepoint, Apex Legends, Grand Theft Auto V, Rust, Destiny 2 e tutti gli altri giochi presenti nel negozio digitale di Valve.

I numeri di Banana

SteamDB ha fornito anche altri dati sul gioco. Ad esempio ha reso noto che la media dei giocatori di Banana nell'ultima settimana è stata di 209.210. Considerate che sono passati più di 50 giorni dal lancio di questa hit piena di potassio, che vede i suoi numeri crescere giorno dopo giorno. Sarà una banana a seppellire l'industria dei videogiochi? Difficile dirlo, ma sarebbe un'allegoria perfetta dei tempi che corrono.

Questioni filosofiche a parte, in cosa consiste il gameplay di Banana? Semplice: avviato il gioco si deve cliccare sulla banana presente al centro dello schermo per far crescere un contatore. Quando si è soddisfatti del numero raggiunto, si chiude il gioco e lo si riavvia dopo alcune ore per sbloccare degli oggetti vendibili nel mercato di Steam per pochi spiccioli. Cosa porta così tante persone a impiegare il loro prezioso tempo per delle cifre così basse? Il gancio è la presenza di oggetti rari che possono essere venduti per cifre più elevate. Ma sono rari, appunto.