Monster Hunter Stories HD, la recensione di una nuova edizione per il JRPG Capcom

Mentre i fan aspettano ansiosamente il prossimo capitolo di Monster Hunter, in un 2024 senza cacce degne di nota Capcom ha ben pensato di rispolverare il suo spin-off a turni, un gioco di ruolo di stampo nipponico molto diverso dalla serie madre. Il primo Monster Hunter Stories è rimasto confinato su Nintendo 3DS per anni, nonostante l'ottimo seguito sia uscito per Switch e per PC... e ora anche per PlayStation 4, con una conversione che accompagnerà il lancio di questa versione rimasterizzata multipiattaforma, in uscita il 14 giugno sulle stesse piattaforme.

La differenza tra le due edizioni sta proprio nel fatto che Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin è una semplice conversione per la console Sony del gioco uscito nel 2021, mentre per il primo Monster Hunter Stories si è fatto qualcosa di più, portandolo in alta risoluzione e aggiungendo qualche gradevole extra. In quest'articolo analizziamo il lavoro di conversione, ma se volete approfondire ulteriormente le dinamiche di gioco vi rimandiamo alla recensione originale.