Monster Hunter Stories HD ha ricevuto voti positivi ma non stellari nelle recensioni internazionali

Monster Hunter Stories HD da oggi è disponibile su PC, PS4 e Nintendo Switch e come da prassi il debutto di questa conversione è stato accompagnato dalle recensioni della stampa internazionale, che nella maggior parte dei casi ha assegnato voti positivi al gioco, pur segnalando alcune criticità che lo allontano dall'eccellenza.

Per chi non lo sapesse, si tratta di una versione rimasterizzata del primo capitolo della serie spin-off di Monster Hunter con combattimenti a turni, uscita originariamente su Nintendo 3DS nel 2016. In particolare troviamo un comparto grafico compeltamente aggiornato e in alta definizione, dialoghi doppiati e vari extra, come una galleria con oltre 200 illustrazioni e un jukebox che permette di ascoltare la colonna sonora del gioco.