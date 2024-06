I periodi di uscita di Clockwork Revolution e di altri giochi sono emersi dal curriculum di un attore

Dal curriculum di un doppiatore su Spotlight sono emerse molte informazioni sulle date d'uscita di diversi giochi, compreso Clockwork Revolution di inXile Entertainment, che pare previsto per il 2025. L'attore è Mike Bodie, che per adesso non ha ancora modificato la sua pagina. Immaginiamo che lo farà a breve.

In realtà Bodie non ha indicato chiaramente i nomi dei giochi che devono ancora uscire a cui ha lavorato, ma ha usato degli acronimi e dei nomi in codice, sicuramente perché sotto NDA (accordo di riservatezza). Peccato che in molti casi li abbia affiancati al nome dell'editore, rendendoli facilmente riconoscibili.