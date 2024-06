Xbox avrebbe molti altri annunci da fare e alcune novità arriveranno dalla Gamescom 2024, per un insider

Parris ha riferito la questione sul forum ResetEra, dove è presente con il nome utente Vicious696 ed è considerato un insider piuttosto affidabile, visto che i collegamenti con l'industria sono alquanto espliciti, cosa che fa prendere in considerazione le sue esternazioni, sebbene in questo caso siano decisamente vaghe.

Tanti altri giochi e novità in arrivo da Xbox Games Studios

In effetti, è praticamente la stessa cosa che ha riferito anche il noto giornalista di Windows Central, Jez Corden, a poche ore dallo show di Microsoft della settimana scorsa.



"La cosa folle dell'Xbox Showcase è che... rappresenta solo una parte di quello che sta arrivando", ha riferito Corden. In effetti, anche guardando ai progetti già noti, ci sono diverse cose che non sono state mostrate all'Xbox Games Showcase, e considerando le dimensioni colossali che ha raggiunto la divisione Microsoft Gaming è comprensibile.

Ci sono in effetti vari titoli di cui conosciamo l'esistenza ma che non sono stati mostrati nel corso dell'evento, come Clockwork Revolution di InXile, Contraband di Avalanche, Everwild di Rare, OD di Kojima Productions, Towerborn di Stoic, ARA: History Untold di Oxide e The Outer Worlds 2 di Obsidian, per limitarci ad alcuni dei noti che potrebbero non essere troppo lontani.

È ovvio che non poteva essere presentato tutto all'interno dello show in questione, dunque ci sono buone possibilità che qualcosa sia stato riservato per la Gamescom 2024 che si terrà verso fine agosto (dal 21 al 24 agosto 2024), o anche per altri eventi, in attesa di ulteriori notizie.