Star Wars Outlaws è stato mostrato con un nuovo video di gameplay da ben 27 minuti

È apparso in rete un nuovo video di gameplay di Star Wars Outlaws, pubblicato in questo caso da uno youtuber che ha chiarito di aver ricevuto i materiali in questione direttamente da Ubisoft, sotto forma di b-roll.

Il filmato, della durata di ben ventisette minuti, mostra Kay Vess impegnata in un'ampia gamma di attività: dapprima la vediamo esplorare uno scenario e cimentarsi con sessioni platform che ricordano da vicino quelle di Star Wars Jedi, poi impegnata in alcuni scontri a fuoco miscelati a elementi stealth.

A proposito di stealth, nelle sequenze successive troviamo la protagonista di Star Wars Outlaws che si aggira all'interno di un insediamento dell'Impero e mette fuori gioco degli Stormtrooper cogliendoli alle spalle. Anche in questo caso la situazione sfocia in uno spettacolare scontro a fuoco in cui la fuorilegge fa anche esplodere un bel po' di cose.