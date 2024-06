Visions of Mana ha una data di uscita ufficiale, annunciata con un trailer da Square Enix

Collegato alla storica serie Mana, Vision of Mana è un gioco completamente nuovo da parte di Square Enix, che racconta la storia di Val, appena nominato Soul Guard, incaricato di accompagnare l'amica d'infanzia Hinna in un viaggio fino al sacro Albero del Mana.

Square Enix ha infine annunciato la data di uscita ufficiale di Visions of Mana attraverso il nuovo trailer pubblicato in queste ore, che fissa l'arrivo del gioco di ruolo nipponico per il 29 agosto 2024 su PC, PS4, PS5 e Xbox Series X|S.

Elemental Vessel e altri personaggi nel nuovo video

Nel video vediamo anche qualcosa di più sugli Elemental Vessel, degli artefatti mistici che custodiscono la potenza degli elementi, in grado di cambiare le classi dei personaggi e far ottenere nuove abilità.

Questi rientrano in un sistema di gestione dei personaggi rinnovato e molto interessante, che si collega al sistema di combattimento elaborato specificamente per Vision of Mana.

Il gioco era stato classificato dall'ESRB di recente, facendo proprio pensare a un prossimo annuncio sulla data di uscita ufficiale, che alla fine è arrivato. Visions of Mana non avrà il multigiocatore cooperativo, perché questo avrebbe avuto un impatto negativo sul ritmo, secondo il produttore.

Per il resto, come atmosfere e tono di gioco, Visions of Mana ricorda da vicino i grandi classici del genere, ma riserva anche diverse sorprese in termini tecnici e strutturali, cosa che lo rende particolarmente interessante. L'uscita del gioco è dunque fissata per il 29 agosto su PC, PS4, PS5 e Xbox Series X|S.