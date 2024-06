Quanto dura Star Wars Outlaws? Ecco cosa ha detto il creative director del gioco Ubisoft

Il creative director Julian Gerighty ha parlato in un'intervista di quella che sarà la durata di Star Wars Outlaws , ribadendo concetti già espressi in passato ma fornendo stavolta dei numeri molo precisi: dalle 25 alle 30 ore, che diventano 50 o 60 nel caso si voglia fare tutto.

A qualcosa si è dovuto rinunciare

Presentato all'Ubisoft Forward con due video di gameplay, Star Wars Outlaws promette decisamente bene, e il merito probabilmente è anche di una visione coerente, garantita appunto da una struttura più compatta.

"Come creatore, credo molto nella definizione di una visione iniziale che sia entusiasmante, ambiziosa e realizzabile", ha detto il creative director. "È importantissimo assicurarsi che tutti coloro che lavorano al gioco procedano nella stessa direzione, verso lo stesso obiettivo."

"In The Division, The Division 2 e Star Wars Outlaws questa visione è stata più o meno rispettata, intendo dire rispettata al 95%. Alcune cose sono state aggiunte, alcune cose sono state cambiate o rimosse, ma parliamo di pochissimi elementi."

"Ad esempio è stata tolta la possibilità di nuotare, che era presente nelle prime versioni del pitch e che ci sarebbe piaciuto mantenere. Gli animatori ci hanno detto che non era possibile per via della portata dell'esperienza, dunque ci siamo detti ok, possiamo farne a meno: ci sono molte altre cose che avremo modo di esplorare."

"Tuttavia tutti i minigame che abbiamo inserito non erano previsti in origine e sono stati aggiunti durante lo sviluppo, quindi possiamo dire che è stato un dare e avere."