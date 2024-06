Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, ecco le ultime novità sull'atteso remake svelate da Konami

Dopo essersi tenuta per anni in disparte dal mercato videoludico tripla A, se non per portare avanti la serie PES / eFootball, Konami negli ultimi anni ha dato il via a un'operazione per rivitalizzare due brand molto cari ai videogiocatori, ovvero quelli di Silent Hill e Metal Gear. E quale modo migliore per fare contenti i fan di lungo corso e tentare di avvicinare le nuove generazioni, se non realizzando dei rifacimenti grafici di alto livello dei giochi più amati di ambo le serie? Da questo punto di vista l'idea alla base di Metal Gear Solid Delta: Snake Eater ha sicuramente senso, ma non si tratta comunque di un'operazione a colpo sicuro: difficile riconquistare la fiducia dei giocatori dopo i passi falsi del passato (ricordate Survive?) e quando non puoi contare sugli autori originali, specialmente una figura ingombrante come quella di Hideo Kojima, la cui impronta autoriale è marcata e insostituibile.

Il trailer dell'Xbox Showcase, tra stealth, CGQ e sparatorie

L'ultima volta che abbiamo visto in azione Metal Gear Solid Delta: Snake Eater era stato in occasione del Partner Showcase di Microsoft dello scorso ottobre, con un breve trailer che metteva in mostra l'ottimo lavoro svolto in tandem da Konami e Virtuos nel ricreare da zero il gioco in Unreal Engine 5 proponendo alcuni impressionanti scorci di ambientazioni, ma pochissimo gameplay.

Da questo punto di vista, l'assaggio che abbiamo avuto durante lo showcase di domenica è stato ben più corposo e aiuta sicuramente a mettere maggiormente a fuoco questo remake. Ad esempio, abbiamo visto per la prima volta le nuove versioni di Major Tom, Para-Medic e The Boss, che ora vantano nuovi modelli poligonali e animazioni facciali e anche sequenze tratte da vari momenti della storia, incluse sezioni avanzate come quelle all'interno della gigantesca base di Groznyj Grad e la rocambolesca fuga in sidecar, suggerendo tra l'altro che i lavori sono in uno stadio piuttosto avanzato, per quanto al momento non c'è una vera e propria finestra di lancio, neppure indicativa.

Inoltre, ciò ci ha dato modo di vedere alcune sequenze di infiltrazione. Come promesso da Konami, il gioco sembra essere rimasto molto fedele all'originale, dunque per passare inosservati è ancora possibile usare coperture di fortuna come il tronco di un albero o l'erba alta, oppure aguzzare l'ingegno e, ad esempio, superare un ponte sorvegliato appendendosi alla sua estremità o indossare una ridicola maschera da coccodrillo in acqua per ingannare dei soldati poco attenti. Praticamente confermata anche la possibilità di cambiare al volo l'uniforme mimetica del protagonista per meglio confondersi nell'ambientazione. Nulla di nuovo sotto il sole da questo punto di vista, tuttavia ora Snake risulta meno ingessato nei movimenti, con inoltre l'aggiunta della camminata da accovacciati e la possibilità di strisciare sulla schiena ereditate dai titoli successivi della serie, con la prima in particolare che cambia drasticamente l'approccio alle fasi stealth.

Naked Snake accovacciato dietro a un muro in Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

Il filmato pone anche l'accento sul CQC, il sistema di combattimento ravvicinato introdotto in questo capitolo e diventato un caposaldo della serie. Torna dunque la possibilità di neutralizzare un nemico con colpi rapidi e prese o di immobilizzarlo e minacciarlo con un coltello per estorcere informazioni potenzialmente molto utili. Anche in questo caso il ventaglio di azioni pare essere aumentato, ereditando alcune delle animazioni e interazioni viste in Metal Gear Solid 4 e 5. Quello che non è chiaro (e che ovviamente non può trasparire da un trailer del genere) è se tutte queste novità che possono influenzare in maniera più o meno sostanziale il gameplay saranno opportunatamente controbilanciate da un'intelligenza artificiale dei nemici più reattiva o anche solo banalmente dotata un cono di visione più ampio.

Per quanto il focus del gioco sia quello di infiltrarsi in territorio nemico nel modo più silenzioso possibile, non mancheranno situazioni in cui sarà necessario impugnare un'arma da fuoco e difatti vediamo sequenze in cui Naked Snake utilizza mitragliatrici, il fucile di precisione russo Mosin-Nagant e persino un lanciarazzi, con l'arsenale che per il momento pare non sembra includere delle novità rispetto al gioco del 2004. Non che ne sentissimo il bisogno, in ogni caso.

Naked Snake camuffato con la maschera da coccodrillo in Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

Per quanto riguarda la resa visiva, il trailer ha confermato quanto di buono visto in precedenza, con l'Unreal Engine 5 che ha permesso a Virtuos di ricreare in maniera realistica foreste e paludi della selvaggia regione di Tselinoyarsk, creando scorci di grande qualità. Stesso discorso per i modelli ricchi di dettagli di animali e personaggi, l'illuminazione e il lavoro svolto sulle animazioni di Snake, che in alcuni casi sembrano prese di petto da quelle già ottime di The Phantom Pain.