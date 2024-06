Immagini e dettagli per Mixtape, l'affascinante avventura degli autori di The Artful Escape, anche su PS5

Si tratta di un'avventura narrativa davvero molto affascinante, come abbiamo avuto modo di vedere nel trailer di presentazione, in cui la musica sembra giocare un ruolo centrale, cosa che è una sorta di caratteristica del team in questione, autore anche di The Artful Escape.

Un viaggio di formazione che diventa una grande avventura

Annunciato con un bellissimo trailer durante l'Xbox Games Showcase 2024, Mixtape sembra recuperare atmosfere dal precedente titolo del team ma anche da produzioni come Life is Strange, adottando una caratterizzazione molto peculiare, come visibile nelle immagini qui sotto.

La storia racconta di tre amici che si ritrovano a dover prendere parte a un viaggio verso una festa insieme, in occasione della conclusione della scuola.

Questo viaggio si trasforma in una grande avventura, che durante l'ultima notte di liceo consente loro di vivere momenti incredibili, attraverso una playlist di canzoni perfettamente curata che li trascina in rievocazioni oniriche dei loro ricordi formativi.

I tre si ritrovano a vivere momenti cruciali delle loro esistenze, ripercorrendo successi e delusioni, situazioni pregnanti e fasi della vita che hanno plasmato i loro caratteri, ma con la possibilità di cambiare e crescere ulteriormente.

Amicizia, amore, gioie, dolori e musica si fondono in un percorso ritmato dalle canzoni di DEVO, Roxy Music, Lush, The Smashing Pumpkins, Iggy Pop, Siouxsie and the Banshees, Joy Division e molti altri, facendo emergere lo straordinario e il magico nelle situazioni di vita dei tre ragazzi e ragazze protagonisti.