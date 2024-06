Mixtape è il nuovo gioco di Annapurna e dei creatori di The Artful Escape: la musica sarà di nuovo centrale

All'Xbox Games Showcase Microsoft ha svelato un nuovo gioco di Annapurna. Si chiama Mixtape e sarà pubblicato nel 2025 su PC, Xbox e Game Pass.

Il trailer ci mostra un gruppo di amici che viaggiano combinando caos e infrangendo la legge e vivono grandi avventure. Si tratta del nuovo gioco dei creatori di The Artful Escape e anche in questo caso la musica sarà centrale per questa avventura.

Mixtape ci porterà verso la nostra ultima festa, nell'ultima notte di liceo. Il trio di personaggi vivranno tramite la musica esperienze oniriche che li riporteranno fino ai ricordi più importanti della loro vita fino a quel punto.