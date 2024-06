Clair Obscur: Expedition 33 è stato annunciato con un trailer, sarà su Xbox Game Pass al lancio

Un'esperienza spettacolare

Mosso dal potente Unreal Engine 5, Clair Obscur: Expedition 33 potrà contare su di una grafica mozzafiato, offrendoci un mondo affascinante e dettagliato ma anche nemici diversi e battaglie spettacolari.

Nel gioco potremo personalizzare il nostro esploratore, modificare il suo equipaggiamento e creare un team perfetto per affrontare le insidie che troveremo lungo il cammino, sfruttando un solido sistema di combattimento ibrido che ci consentirà di mettere in scena manovre ad alto impatto.

Come detto, Clair Obscur: Expedition 33 sarà disponibile nel corso del 2025 e gli abbonati al servizio Xbox Game Pass potranno giocarlo già dal day one, sebbene una data di uscita precisa per il titolo di Sandfall Interactive non sia ancora stata annunciata ufficialmente.