Phantom Blade Zero non sarà un soulslike e altri dettagli dagli sviluppatori

Gli sviluppatori di Phantom Blade Zero hanno condiviso alcune informazioni essenziali sul gioco , così da eliminare alcuni dubbi creati dalle impressioni iniziali, come la possibilità che sia un soulslike . L'occasione è stato il post Summer Game Fest, dove il gioco è tornato a mostrarsi in gran forma con una demo.

Le risposte

A rispondere ad alcune delle domande più frequenti è stato il game director, Soulframe, che ha cercato di essere il più chiaro possibile. Intanto ha cercato di spiegare come mai è stata realizzata la demo, partendo dal successo avuto dal gioco durante la presentazione avvenuta nel PlayStation Showcase dello scorso anno: "Da allora, abbiamo letto sui social media molti dubbi, con alcuni che hanno affermato che il gioco non potesse essere vero." Insomma, l'obiettivo della demo è stato principalmente quello di mostrare che tutto quello che si è visto finora è gameplay reale.

Anche sulla questione soulslike è stata fatta chiarezza: "chi ha provato la demo dovrebbe essersi fatto l'idea che non è un soulslike. Vale la pena di ribadire che non avevamo in programma di fare un nuovo soulslike, ma un sistema di combattimento adrenalinico basato sulle combo, pensato per essere dinamico e divertente." Viene comunque ammesso che alcuni elementi dei soulslike sono stati ripresi, ma più nel design delle mappe che nel sistema di combattimento. Inoltre si tratta di poche cose, con il team che ha seguito una strada diversa per molti aspetti dell'esperienza: "ci saranno opzioni per la difficoltà e non dovrete affrontare di nuovo i nemici uccisi dopo che sarete morti e avrete raggiunto dei checkpoint."

Sulla questione esclusiva PS5, viene ribadita l'uscita anche su PC. Inoltre viene detto che S-GAME è uno studio indipendente che non ha alcun accordo di esclusiva con Sony. Quindi il gioco potrebbe uscire anche su altre piattaforme, senza limitazioni, Xbox inclusa

Infine, parlando della pubblicazione della demo, è stato detto che avverrà quando il team di sviluppo sarà sicuro di poterla offrire al pubblico. Per adesso è stata pensata soltanto per essere mostrata in una situazione più controllata (alla stampa e agli influencer).