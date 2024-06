La CPU AMD AM5 Ryzen 5 8600G si trova ora al prezzo minimo storico su Amazon

State aggiornato la vostra postazione da gioco e siete in cerca di una CPU? Potreste essere interessati all'offerta di Amazon Italia che in questo momento propone un -16% rispetto al prezzo più basso recente (-24% rispetto al prezzo consigliato) per una AMD AM5 Ryzen 5 8600G. Vi basta raggiungere questo indirizzo oppure utilizzare il box che vedete qui sotto. Il prezzo consigliato è 260.42€, mentre il prezzo più basso recente su Amazon - che gestisce anche la vendita e la spedizione - è 233€. Il prezzo attuale è il migliore mai proposto sulla piattaforma, rendendo così questa offerta molto interessante.