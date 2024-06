Steam, ricavi e utenti in crescita, l'italiano è inesistente

I ricavi e gli utenti di Steam sono in forte crescita, soprattutto in alcuni territori. In particolare in Asia, in America Centrale e in America del Sud. A raccontarlo al Nordic Game 2024 è stato Kassidy Gerber di Valve, che ha tenuto un discorso spiegando l'andamento della piattaforma di digital delivery più forte del mondo.

I punti chiave del suo discorso riguardano la crescita di Steam negli ultimi cinque anni. Ad esempio ha indicato alcune delle nazioni in cui il negozio è cresciuto di più per numero di utenti: Cina, Serbia e Filippine hanno visto un aumento del 100% degli utenti registrati, mentre Giappone, India a Messico di ben il 150%. Si tratta di numeri enormi che fanno capire come mai Valve guardi sempre di più in quella direzione e perché vadano moltiplicandosi i giochi provenienti da quei territori.