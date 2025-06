Mixtape, il nuovo gioco dei creatori di The Artful Escape avrà una colonna sonora d'eccezione

Il gioco arriverà fin da subito su Xbox Game Pass e sarà disponibile anche su Steam, PlayStation 5 ed Epic Games Store, promettendo un viaggio nostalgico accompagnato dalle note di band famose come Joy Division, Smashing Pumpkins e The Cure.

Beethoven & Dinosaur, il team di sviluppo dietro l'apprezzato The Artful Escape, ha mostrato durante il Day of the Devs 2025 lunghe sequenze di gameplay di Mixtape , la sua prossima avventura che parlerà di amicizia e adolescenza attraverso una colonna sonora curata con brani originali di artisti iconici degli anni '80 e '90.

Musica, adolescenza e nostalgia

Pubblicato da Annapurna Interactive, Mixtape si presenta come un'avventura coming-of-age che segue tre amici durante la loro ultima notte insieme, in un racconto che utilizza la musica non come semplice sottofondo ma come una sorta di collante narrativo. A differenza di The Artful Escape, tuttavia, Mixtape non è un gioco sulla musica in senso stretto, ma piuttosto un'esperienza che esplora come la musica accompagni e definisca i momenti più importanti della vita e dell'amicizia di tre adolescenti.

La filosofia del gioco si basa interamente sul concetto di "mixtape", ovvero la pratica di creare compilation in musicassette o CD musicali mixando diversi brani e creando quindi un album completamente unico. Johnny Galvatron di Beethoven and Dinosaur ha spiegato che il concetto di mixtape qui viene applicato a ogni aspetto dell'esperienza ludica. Non solo la colonna sonora funziona esattamente come una compilation curata, ma anche le meccaniche di gioco attingono da generi diversi, mescolando elementi di skateboard, mini-giochi di diverso tipo e varie altre attività in quello che definisce "un mixtape di meccaniche". Il gameplay si articola infatti attraverso diverse attività: dallo skateboard alle corse nei carrelli della spesa, dal girare di notte in un parco divertimenti abbandonato alle partite di baseball. Si tratta di una serie di vignette che rievocano i momenti formativi più significativi dei protagonisti, dalla prima volta che si sono baciati all'ultimo ballo insieme. Durante il tragitto verso la loro festa finale, una playlist perfettamente curata porta i tre amici a rivivere i loro ricordi più importanti attraverso una serie di "bangers".

Il grosso annuncio del Day of the Devs riguarda infatti proprio la colonna sonora. Il cast musicale di Mixtape rappresenta infatti uno dei suoi punti di forza più evidenti, con una lineup che include alcuni dei nomi più influenti della musica alternativa degli ultimi decenni, con nomi che spaziano dai Joy Division agli Smashing Pumpkins, passando per Portishead, Roxy Music, Lush, The Cure e Iggy Pop. Discorso simile per l'aspetto grafico di Mixtape, che abbraccia quello che gli sviluppatori definiscono "un mixtape di ere e stili artistici", mescolando grafica 3D e stop-motion.

Galvatron ha sottolineato come Mixtape rappresenti un'evoluzione naturale dell'approccio del team dopo il successo di The Artful Escape. Mentre il precedente gioco esplorava l'identità artistica e la creatività musicale, Mixtape si concentra maggiormente sull'aspetto sociale e relazionale della musica, esaminando come le canzoni diventino parte integrante dei ricordi condivisi e delle esperienze di gruppo. Manca ancora una data d'uscita precisa, ma Mixtape è attualmente in sviluppo su PC, PlayStation e Xbox, disponibile dal lancio per gli abbonati al Game Pass.