Il nuovo trailer di Mafia: Terra Madre racconta qualcosa della storia di questo capitolo "italiano"

In occasione della Summer Game Fest, 2K Games è tornata a mostrare Mafia: Terra Madre con un trailer che spiega qualcosa della storia alla base del nuovo capitolo della serie, che ci trasporta in Sicilia nella prima parte del 900, dove tutto ha avuto inizio.

Il video non mostra scene di gameplay vero e proprio, ma si concentra sulle sezioni narrative di Mafia: Terra Madre, con varie scene d'intermezzo che raccontano in maniera più chiara la storia del capitolo in questione e le premesse che mettono in moto gli eventi messi in scena nel gioco.

Mafia: Terra Madre ha la data di uscita fissata per l'8 agosto su PC, PS5 e Xbox Series X|S, dunque non manca molto al suo arrivo e presto ne sapremo sicuramente di più, ma quello che si vede anche in questo trailer è decisamente interessante.