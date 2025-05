Un video diario ci porta dietro le quinte di Mafia: The Old Country

Hangar 13 ha pubblicato un interessante video diario che ci porta dietro le quinte di Mafia: The Old Country, raccontando di come questo episodio abbandoni le tradizionali metropoli americane per condurci nella Sicilia degli inizi del Novecento e svelare le origini della mafia.

Mosso dal potente Unreal Engine 5, Mafia: The Old Country racconta la storia di Enzo Favara, un giovane cresciuto in una miniera di zolfo, fra mille insidie: costretto a vivere come un uomo senza speranza, vede nel crimine la sua unica via di salvezza.

"Enzo cresce in una miniera di zolfo", spiegano gli sviluppatori "È uno dei tanti bambini venduti ai padroni della miniera. La loro aspettativa di vita è breve, sono praticamente considerati usa e getta. Enzo si rivolge al crimine per fare qualcosa della sua vita."

"Enzo trova finalmente una famiglia, qualcosa che ha sempre cercato nella sua vita. Tuttavia questa conquista ha un prezzo", raccontano i componenti di Hangar 13, anticipando ciò che vedremo nella campagna di Mafia: The Old Country.