Alien: Rogue Incursion torna con una Evolved Edition non in realtà virtuale

Virtuos ha annunciato ufficialmente Alien: Rogue Incursion Evolved Edition , una riedizione dello sparatutto non in realtà virtuale , giocabile dunque senza l'uso di un visore, che sarà disponibile a partire dal 30 settembre su PC e PS5.

Una riedizione gradita?

Annunciato originariamente lo scorso anno, Alien: Rogue Incursion è stato disegnato con in mente i visori per la realtà virtuale, ma trattandosi in ogni caso di una nicchia è chiaro che questa riedizione "non VR" possiede un grande potenziale.

Ambientato nell'universo di Alien, Rogue Incursion mette i giocatori nei panni di Zula Hendricks, una marine coloniale ribelle, in missione sul pianeta Purdan (LV-354) alla ricerca di un ex compagno di squadra.

Dopo un attacco improvviso, Zula e il suo compagno sintetico Davis 01 si ritrovano nel desolato laboratorio della Gemini Exoplanet Solutions, infestato dai Xenomorfi: utilizzando strumenti iconici come il Pulse Rifle e il Motion Tracker, la donna dovrà esplorare lo scenario alla ricerca di risposte.