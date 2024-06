The House of the Dead 2 Remake è ancora vivo: spunta la versione Switch con il Nintendo Direct alle porte

Come segnalato da Gematsu, il PEGI, l'ente di classificazione dei videogiochi sul territorio europeo, ha aggiunto al proprio database una versione per Nintendo Switch di The House of the Dead 2: Remake , segno che forse il gioco è ancora vivo e vegeto e che potrebbe persino essere in dirittura d'arrivo nei negozi.

Novità al Nintendo Direct?

Non di rado gli enti di classificazione anticipano involontariamente l'annuncio da parte di un publisher. Inoltre, solitamente quando un gioco viene aggiunto al database e ottiene un rating, nel caso di House of the Dead 2: Remake è il PEGI 18, il debutto nei negozi non è troppo distante. In tal caso è lecito aspettarsi novità da Forever Entertainment e Microids, che si occupa della distribuzione dei titoli della serie, nei prossimi giorni o settimane, magari come parte degli annunci del Nintendo Direct previsto per questo mese.

Per chi non lo conoscesse, The House of the Dead 2 è un sparatutto su binari pubblicato nell'ormai lontano 1998 sotto forma di cabinato arcade, per poi arrivare successivamente su Dreamcast e PC, mentre nel 2008 è stata realizzata una conversione per Nintendo Wii. Come accennato in precedenza, il primo capitolo della serie è tornato nel 2022 con un remake abbastanza fiacco per piattaforme di attuale generazione (ecco la nostra recensione).