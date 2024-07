GTA 6: quando esce, personaggi, ambientazione e tutto quello che sappiamo

Per questo motivo abbiamo riassunto in questo articolo tutte le informazioni più importanti sul gioco, come il periodo di uscita , le piattaforme di riferimento e una panoramica di quello che sappiamo su ambientazioni e personaggi . Salvate questa pagina tra i preferiti: l'aggiorneremo regolarmente ogni volta che Rockstar Games condividerà nuove informazioni sul suo kolossal, come ad esempio quelle relative a contenuti, prezzi e bonus delle varie edizioni in arrivo nei negozi.

GTA 6 è senza ombra di dubbio il gioco più atteso degli ultimi anni, se non addirittura di sempre, considerando che il precedente capitolo ancora figura ai primi posti delle classifiche di vendita a dieci anni dalla pubblicazione. Il richiamo della soleggiata Vice City in effetti è forte e anche se abbiamo visto relativamente poco del nuovo Grand Theft Auto, tanto è bastato per far venire l'acquolina in bocca a milioni di giocatori.

GTA 6 quando esce e su quali piattaforme? I dettagli sulla data di uscita

Nel momento in cui scriviamo GTA 6 non ha ancora una data di uscita precisa scolpita nella pietra. Il primo trailer ufficiale ha dato appuntamento ai giocatori al prossimo anno, mentre giusto pochi mesi fa Take-Two, la compagnia madre di Rockstar Games, ha ristretto il campo, indicando l'autunno 2025 come finestra di lancio ufficiale del gioco.

Una strada piena di vita della Vice City di GTA 6

GTA 6 debutterà nei negozi fisici e digitali solo su PS5 e Xbox Series X|S. Per quanto non ci siano informazioni ufficiali in merito, possiamo dare praticamente per certa anche una versione PC, che tuttavia è probabile verrà pubblicata in un secondo momento. Si tratta della classica strategia di Rockstar Games per la serie Grand Theft Auto, con i giochi che arrivano prima sulle console casalinghe e solo successivamente su PC, con l'attesa che speriamo sarà solo di pochi mesi o di un anno al massimo.

Inoltre, non escludiamo dall'equazione anche una potenziale versione per Nintendo Switch 2: di fatto la console non è stata ancora presentata in via ufficiale, ma è lecito aspettarsi un hardware aggiornato e più prestante rispetto a quello della precedente console, che quindi potrebbe benissimo accogliere una conversione ad hoc. Del resto Rockstar Games negli ultimi anni ha mostrato di volersi avvicinare di più al pubblico della grande N, ad esempio portando su Switch la Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition e il primo Red Dead Redemption. Invece, sappiamo per certo che il gioco non arriverà su PS4 e Xbox One, che con ben 11 anni di onorato servizio iniziano ad essere fin troppo datate per i titoli moderni.