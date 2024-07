The First Descendant dopo un mese: vediamo quanti giocatori ha perso il free to play

The First Descendant è stato sin dal principio un successo, con dieci milioni di giocatori durante la sua prima settimana e un picco massimo di 264,860 giocatori pochi giorni dopo la sua pubblicazione.

I dati di The First Descendant un mese dopo

Al momento della scrittura, trenta giorni dopo la pubblicazione, The First Descendant ha ottenuto un calo di oltre il 40%, anche considerando i numeri migliori degli ultimi giorni. Da oramai una settimana i risultati si sono normalizzati e pare chiaro che i giocatori contemporanei al momento siano tra i 60.000 e i 120.000.

Sebbene a un primo impatto possa sembrare un calo significativo, la verità è che si tratta di una situazione normale per un videogioco di questo tipo e, anzi, The First Descendant si difende in modo discreto anche senza ottenere risultati incredibili. Al momento della scrittura, con oltre 90.000 giocatori connessi, il gioco di Nexon è in 16esima posizione dei più giocati, dietro a opere come 7 Days to Die, Rust, Stardew Valley e Path of Exile.

Usando come punto di riferimento un diretto concorrente di successo, Warframe, possiamo vedere come quest'ultimo segnali cifre inferiori (55.000 giocatori al momento della scrittura, 189.837 giocatori come record massimo).

Dovremo vedere di aggiornamento in aggiornamento quanto potrà crescere The First Descendant e quanto reggerà sul lungo periodo.

Ricordiamo che The First Descendant sta per ricevere il nuovo aggiornamento.