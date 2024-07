The First Descendant sta per ricevere il nuovo aggiornamento in anticipo, video di Valby Ultra

Nexon ha annunciato oggi su X che il grosso aggiornamento di The First Descendant identificato come Week 5 Update arriverà in anticipo rispetto a quanto era previsto in precedenza: l'uscita è ora prevista per il 31 luglio.

Si tratta in effetti di uno spostamento di circa 24 ore, non molto, ma è comunque in netta controtendenza rispetto a quanto succede di solito, e dimostra come la compagnia cinese sia pienamente al lavoro sul suo sparatutto in stile looter shooter che continua a riscuotere un notevole successo presso la community di giocatori.

Per l'occasione, a corredo del messaggio di annuncio gli sviluppatori hanno aggiunto anche un breve video che mostra Valby Ultra, nuova skin per uno dei personaggi più apprezzati all'interno di The First Descendant, che per l'occasione si mostra con una tuta molto particolare.