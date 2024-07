La skin Ultimate Bunny di The First Descendant sta facendo impazzire i giocatori, ecco come sbloccarla

La comunità di The First Descendant ha già deciso qual è la skin cosmetica migliore del gioco . Nemmeno a dirlo, è Ultimate Bunny , che sta ottenendo moltissimi consensi. Il motivo è abbastanza chiaro: spoglia parzialmente uno dei personaggi femminili, caricandolo di fascino erotico.

Come avere la skin

Uno dei personaggi più amati è sicuramente Bunny, che viene usata da moltissimi giocatori per le sue caratteristiche, tra le quali la skin cosmetica Ultimate Bunny, di cui parlavamo sopra. La skin è stata avvistata il 3 luglio, grazie a un post su Reddit, che ha scatenato la corsa allo sblocco. Come fare per averla?

La skin Ultimate Bunny in gioco

Ci sono due modi: uno semplicissimo e l'altro lungo e tedioso. Il modo semplicissimo è quello di pagarla con soldi veri. Potete ottenerla nel negozio di gioco per 3.000 Caliber (60 dollari) o acquistando il Bunny Bundle da 100 dollari. Sì, sono più del prezzo di un gioco tripla A, ma volete mettere la soddisfazione di avere un personaggio sexy? Questione di priorità, naturalmente.

Se non avete soldi da spendere, ma volete comunque la skin, non vi resta che accumulare 2,7 milioni di oro in gioco, cui vanno aggiunti 14 ingredienti. Avrete bisogno di "Bunny Enhanced Cells", del "Bunny Stabilizer", del "Bunny Spiral Catalyst" e dei "Bunny Amorphous Material". Quando avrete tutto, tornate ad Anais e affrontate la missione per sbloccare Bunny. Quando l'avrete nelle vostre fila, potrete creare la skin Ultimate Bunny. Vi ci vorranno molte ore, ma volete mettere?