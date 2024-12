PS Stars aggiunge nuovi giochi e ricompense, ma alla fine è sempre meglio trasformare i punti in credito

Ricordiamo che PS Stars permette di accumulare punti facendo acquisti sul negozio digitale di PlayStation 4 e PlayStation 5 o completando delle sfide (tipo giocare certi videogiochi). I punti possono essere trasformati in varie ricompense, sia oggetti da collezione puramente estetici, sia credito per lo Store, ma anche videogiochi completi.

Le novità introdotte in PS Stars

Tra le aggiunte più recenti di PS Stars - secondo il nostro controllo dell'app in versione italiana (alle volte da nazione a nazione ci sono delle differenze) - vi sono i pacchetti da 300 e 900 Stellarite per Infinity Nikki (è la valuta premium per comprare oggetti unici non ottenibili giocando oppure altre valute interne al videogioco), ma anche Nine Sols e il pacchetto extra per l'Accesso Anticipato di Path of Exile 2.

Il personaggio di Nine Sols è letteralmente sull'orlo del baratro

Ricordiamo poi che è possibile scambiare i punti per del credito, con un rapporto pari a 1250 punti per 5€. Spesso questa ricompensa è la migliore, visto che alle volte i punti richiesti per i videogiochi sono superiori al loro valore. Ad esempio, Thank Goodness You're Here! costa 5.000 punti: facendo il cambio sono 20€ di credito; peccato che il videogioco costa 17,99€. Spesso quindi la cosa migliore è trasformare i punti in credito e poi comprare il videogioco in modo regolare, per evitare di sprecare punti.

Per qualche tempo alcuni giocatori non avevano avuto la possibilità di trasformare i punti in credito, ma a fine novembre erano tornati attivi per tutti.