L'ambizioso nuovo gioco di un veterano di Blizzard sarebbe già stato cancellato, nell'arco di pochi mesi

Cosa sappiamo di Astropulse: Reincarnation

La notizia della cancellazione di Astropulse: Reincarnation e della chiusura di Imagendary è stata condivisa dall'artista Julian Calle, che ha lavorato al gioco. Non è però stato condiviso un annuncio ufficiale. Non è nemmeno chiaro quando il gioco sia stato cancellato e quando lo studio sia stato chiuso. Inoltre, il sito web di Imagendary è ancora attivo al momento in cui scriviamo.

Astropulse: Reincarnation era stato presentato come un gioco di fantascienza per giocatore singolo che avrebbe dovuto far parte di un universo transmediale, ovvero non composto solo da videogiochi ma anche da film o serie televisive (e potenzialmente altri tipi di prodotti). Lo sparatutto/RPG è stato svelato con un trailer in CGI di cinque minuti che potete vedere poco sotto.

"Astropulse è un'ampia saga fantascientifica che si estende su più piattaforme mediatiche, tra cui giochi, film, romanzi e altro ancora", si legge in una descrizione ufficiale sul sito web di Imagendary. "Questa odissea transmediale copre miliardi di anni di storia, iniziando 250 milioni di anni fa quando Astropulse, una forza misteriosa, arriva sulla Terra".

Per il momento tutto questo è solo un report, non informazioni confermate, come detto. Non ci resta altro da fare se non attendere che il team confermi il tutto o smentisca le informazioni. Di norma, se un progetto di questo tipo fallisce così rapidamente è probabile che sia dovuto al fatto che la compagnia non abbia trovato alcun finanziatore interessato a supportare il progetto.

