Eve di Stellar Blade è stata ridisegnata da un designer di Naughty Dog, ShiftUp ringrazia

Si tratta di una reinterpretazione particolare, che riprende alcune caratteristiche fondamentali del personaggio originale ma lo modifica anche in una maniera piuttosto peculiare, in linea con lo stile tipico di Taek, in base a quanto possiamo vedere anche dai suoi precedenti lavori su varie produzioni di Naughty Dog.

Una reinterpretazione particolare, che ha attirato anche critiche

Potete dunque vedere il messaggio di ShiftUp riportato qui sotto, in cui ringraziano l'artista per l'omaggio pubblicato nei giorni scorsi.



"Grazie a Nam Hyoung Taek, Principale Character Concept Designer di Naughty Dog, per questa fantastica illustrazione di Eve", si legge nel messaggio pubblicato dal team coreano, in quella che può essere presa come una sorta di cartolina natalizia dedicata al personaggio in questione, frutto di un'inedita collaborazione.

Ovviamente, trattandosi di una reinterpretazione piuttosto personale e per di più proveniente da un designer di Naughty Dog, anche questa non ha mancato di sollevare diverse polemiche per una presunta "mascolinizzazione" di Eve, rientrando nelle note questioni sul woke sempre legate allo studio, come potete vedere dai commenti sotto il post.

Di recente, abbiamo visto un'anticipazione sul crossover tra Stellar Blade e Goddess of Victory: Nikke, tanto per rimanere in ambito di collaborazioni varie, mentre il gioco si è anche aggiornato in occasione del Natale con nuovo costume, minigioco e non solo, tutto a tema con le festività natalizie.