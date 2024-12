Nintendo lavora all'aggiornamento dei giochi per Nintendo Switch 2, secondo un rumor comparso su X che sembrerebbe confermare l'importanza che la retrocompatibilità migliorativa rivestirà per il lancio della prossima console della casa giapponese.

Sappiamo già per vie ufficiali che Nintendo Switch 2 sarà retrocompatibile con Nintendo Switch, e possiamo dare per scontato che tale funzionalità andrà a introdurre elementi migliorativi come un aumento della risoluzione e/o del frame rate. Ebbene, secondo le ultime voci il trailer si concentrerà anche su questi aspetti.

"Di solito non condivido informazioni del genere e non sono un leaker, ma di recente ho sentito che Nintendo sta lavorando diligentemente agli aggiornamenti di diversi dei suoi giochi (non tutti) per Switch 2", si legge in un post del content creator Mike Odyssey.

"Queste patch verranno presentate nell'imminente trailer di Nintendo Switch 2, e da quanto ho capito non verremo costretti ad acquistare delle remaster di The Legend of Zelda: Breath of the Wild e Tears of the Kingdom per poterci giocare in 4K sulla nuova console Nintendo, il che è una notizia fantastica."

"Aggiungo che il trailer è completo e illustra aspetti come le dimensioni dello schermo, i nuovi Joy-Con, il supporto delle terze parti e il nuovo dock. La grandezza del display avrà un ruolo importante nell'ambito della funzionalità Let's Play Together in modalità da tavolo."