Rispetto ai primi due episodi della serie sviluppata da Robot Entertainment, Orcs Must Die! 3 si pone come una chiara evoluzione della formula , andando a includere anche una campagna narrativa completamente nuova e ambientata vent'anni dopo gli eventi del secondo capitolo.

Da soli o in cooperativa con gli amici, avremo la possibilità di muoverci all'interno di scenari inediti e gestire tanti nuovi dispositivi per eliminare le unità nemiche, che cercheranno di schiacciarci sulla base della loro soverchiante superiorità numerica.

Epic Games Store ha annunciato il gioco gratis di oggi , 29 dicembre: si tratta di Orcs Must Die! 3 , il divertente tower defense in stile action in cui dovremo contrastare l'avanzata di orde di orchi piazzando trappole e ostacoli, oltre a combattere in maniera diretta.

Come ottenerlo?

La procedura per scaricare e installare gratis Orcs Must Die! 3 è sempre la stessa ed è molto semplice. Tutto ciò che dovete fare, infatti, è visitare la pagina del gioco su Epic Games Store, effettuare l'accesso con le vostre credenziali e cliccare sul pulsante "ottieni".

Seguite le istruzioni a schermo fino al completamento dell'operazione e poi potrete decidere se scaricare e installare Orcs Must Die! 3 immediatamente oppure farlo in un secondo momento: il gioco risulterà collegato per sempre al vostro account Epic Games Store.

Come sapete, c'è tempo per effettuare il riscatto fino alle 17.00 di domani, 30 dicembre, quando arriverà un nuovo titolo. La promozione andrà avanti ancora per alcuni giorni, a quanto pare: l'ultimo regalo "quotidiano" è previsto per il 2 gennaio, poi si tornerà alla cadenza settimanale.