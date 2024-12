Sniper Elite: Resistance utilizzerà Denuvo su PC, vediamo i requisiti di sistema

Rebellion ha annunciato che Sniper Elite: Resistance utilizzerà Denuvo su PC, e ha rivelato i requisiti di sistema preliminari per il gioco, che farà il proprio debutto su PC, PlayStation e Xbox il prossimo 30 gennaio.

Processore: Intel Core i5 9400F

Scheda video: NVIDIA 2060

Memoria: 16 GB di RAM

Storage: 90 GB di spazio richiesto

Sistema operativo: Windows 10

Come da aspettative per un titolo cross-gen come questo, non sarà necessario un hardware di altissimo livello per potersi cimentare con il nuovo capitolo della saga, che introdurrà per la prima volta un protagonista diverso dal classico Karl Fairburne.

Durante la campagna vestiremo infatti i panni di Harry Hawker, un agente dello Special Operations Executive inviato nella Francia occupata dai nazisti per indagare sull'ennesima super-arma a cui la Germania sta lavorando e che potrebbe cambiare le sorti della seconda guerra mondiale.