Sniper Elite: Resistance, abbiamo provato il nuovo sparatutto di precisione di Rebellion

La scelta è ricaduta su Harry Hawker, agente dello Special Operations Executive , che viene mandato nel cuore della Francia occupata per - indovinate un po'? - individuare e annientare una nuova arma che i nazisti stanno sviluppando e che potrebbe cambiare le sorti dello scontro. Insieme ai membri della resistenza francese, in solitaria o in cooperativa, dovremo dunque imbracciare ancora una volta il fucile e scagliare i nostri proiettili dove è necessario che vadano.

Lo scenario della Seconda guerra mondiale esercita ancora oggi un grande fascino, pur nella sua limpida drammaticità, e così Rebellion ha deciso di continuare a raccontarlo attraverso i suoi sparatutto di precisione. Visto però che il protagonista storico della serie, Karl Fairburne, ha ormai combattuto in ogni singolo fronte di questo conflitto, per Sniper Elite: Resistance si è rivelato necessario cambiare personaggio .

Il problema, non da poco, è che la versione che gli sviluppatori hanno preparato per la demo è ancora priva di checkpoint e salvataggi : ciò significa che non è possibile superare alcuni ostacoli e consolidare la posizione per poi affrontare il problema successivo, come accade generalmente nei giochi di Sniper Elite, bensì bisogna affrontare l'intera missione d'un fiato e ricominciarla da capo a ogni eventuale game over.

Se avete giocato un qualche episodio di Sniper Elite, sapete bene quanto l'impostazione action stealth della serie richieda pazienza, pianificazione, movimenti furtivi e tante accortezze per portare avanti i differenti approcci disponibili, laddove lanciarsi a testa bassa e ad armi spianate difficilmente si rivela essere la soluzione migliore, specie in presenza di parecchi nemici appostati all'interno dello scenario.

Rebellion ci ha dato la possibilità di provare in anteprima Sniper Elite: Resistance per un'ora e mezza, all'interno di una singola missione, la terza della campagna, che si svolge nel quartiere di Fourviere, a Lione. Il nostro obiettivo è quello di superare le numerose postazioni tedesche che ci separano dal fiume Saona, percorrere il ponte che unisce le due rive e infine raggiungere un hotel al cui interno si trovano documenti relativi alla nuova e temibile Wunderwaffe nazista.

In questo frangente l'esperienza di Sniper Elite: Resistance esprime finalmente il suo potenziale, sebbene anche qui non ci sia nulla di nuovo: la concentrazione supporta in maniera fondamentale i nostri tentativi di centrare il bersaglio quando siamo parecchio lontani e le kill cam a raggi x si confermano spettacolari e dolorosissime , mettendo drammaticamente in risalto l'effetto dei nostri proiettili sul corpo dei nemici.

Impossibilitati a individuare con precisione la posizione dei nemici se non attraverso l'impiego del binocolo dalla grande distanza, grazie a cui è possibile contrassegnare qualsiasi cosa si muova per avere un successivo riferimento, tentiamo quindi la strada maestra dei tiri di precisione con il fucile da cecchino, cercando anche di sfruttare i soliti motori a scoppio per evitare che gli spari vengano distinti dalle truppe ostili.

Le tempistiche di rientro degli allarmi sono piuttosto lunghe , e così capita che nei nostri tentativi successivi, giunti sulle rive del fiume, passiamo parecchio tempo nascosti nelle fogne in attesa che la situazione si normalizzi per poter tornare allo scoperto. Purtroppo, però, i soldati tedeschi continuano a pattugliare le zone e diventa impossibile recuperare: altro game over, si ricomincia da capo.

Nel nostro primo tentativo proviamo le uccisioni silenziose col coltello , che implicano naturalmente di avvicinarsi parecchio ai bersagli ma azzerano il rischio di un colpo non andato a segno: muovendoci bassi nei cespugli della collina da cui parte la missione e osservando il comportamento di un paio di guardie, riusciamo a ottenere il risultato desiderato e ci prendiamo anche la briga di frugare e occultare i cadaveri perché non vengano visti dagli altri nemici.

Un aspetto positivo della sfida che ci è stata proposta risiede nella possibilità di sperimentare varie strategie per sondare gli elementi relativi alle meccaniche stealth, l'intelligenza artificiale dei nemici ed eventuali novità sul fronte del gameplay che però non cogliamo: dal sistema di movimento alla ruota di selezione dell'equipaggiamento, dall'uso delle armi ai marchingegni da sabotare perché col loro rumore coprano quello degli spari, la sensazione è che Sniper Elite: Resistance sia fondamentalmente identico ai precedenti episodi della serie.

Fra la complessità dell'impresa e l'inevitabile ruggine (sono pur sempre passati due anni e mezzo dalla nostra recensione di Sniper Elite 5 ), l'esperienza appare fin da subito insidiosa e non è un caso se, al termine della prova, non siamo riusciti ad arrivare alla fine del livello, fermandoci nel nostro migliore tentativo a pochi passi dal perimetro dell'albergo occupato dalle forze tedesche.

Comunque sia, Resistance sembra interessante

Per via delle mancanze illustrate in precedenza, la demo di Sniper Elite: Resistance che abbiamo provato non era probabilmente il modo migliore per fornire un assaggio di questa esperienza, anzi ci ha lasciato con più perplessità che certezze in merito alla capacità di questo episodio di distinguersi dagli altri e risolvere i problemi storici del franchise, fra cui un comparto tecnico datato.

Le kill cam a raggi x di Sniper Elite: Resistance sono state ulteriormente migliorate

Tuttavia, sulla carta l'avventura con protagonista Harry Hawker potrebbe introdurre contenuti molto interessanti, vedi ad esempio la modalità cooperativa per l'intera campagna, le missioni propaganda che si possono sbloccare in determinati frangenti e un comparto multiplayer che potrebbe senz'altro avere qualcosa da dire, per quanto solitamente accessorio rispetto al single player.