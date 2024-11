DualSense Edge, Pulse Elite e Pulse Explore presto verranno lanciati in versione nera, per un rumor

Ad oggi tutti e tre gli accessori sono disponibili solo in colorazione bianca ad eccezione del DualSense Edge, di cui è stata realizzata una versione grigia per il 30° anniversario ma solo in edizione limitata. In questo caso, invece, dovrebbero trattarsi di varianti che affiancheranno quelle normali, un po' come accade per le varie colorazioni del DualSense base.

Annuncio a breve e lancio entro poche settimane?

billbil-kun afferma di non conoscere di preciso la data di uscita di questi nuovi modelli ma che le sue fonti puntano a un lancio entro un mese dall'annuncio ufficiale da parte di Sony. E quando sarà di preciso? Anche in questo caso la "gola profonda" non ha informazioni precise, ma a suo avviso fa parte delle novità in programma per un possibile State of Play o PlayStation Showcase in programma per il 3 dicembre, ovvero il giorno dell'anniversario del debutto della prima PlayStation.

Le cuffie PlayStation Elite

Insomma, per il momento è bene prendere con le pinze queste informazioni, per quanto billbil-kun nel tempo ha dimostrato di essere una fonte molto affidabile che raramente fa cilecca. Aggiungiamo che non ci sono dettagli sui prezzi, ma, qualora l'indiscrezione dovesse rivelarsi veritiera, supponiamo non si discosteranno da quelli dei modelli standard. Dunque parliamo di 239 euro per il DualSense Edge, 149 euro per le cuffie Pulse Elite e infine 219 euro per le Pulse Explore.