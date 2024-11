XeSS di Intel è supportato da più di 200 giochi e continua a crescere

L'adozione di XeSS da parte degli sviluppatori è un segnale positivo per Intel, che nonostante una quota di mercato relativamente piccola nel settore delle GPU, vede la sua tecnologia preferita da molti giocatori rispetto alle soluzioni native offerte dalle schede grafiche concorrenti. Questo successo è probabilmente dovuto alla capacità di XeSS di offrire un'esperienza di gioco fluida e visivamente appagante, anche su hardware meno potente.

La crescita di XeSS

Sebbene non ci sia una lista esplicita dei titoli che supportano XeSS, dai dati su Steam emerge che la maggior parte delle integrazioni sono avvenute nel corso del 2024, un anno particolarmente florido per l'industria videoludica. Questo dato suggerisce che XeSS sta diventando uno standard per gli sviluppatori che desiderano offrire ai giocatori la migliore esperienza possibile.

Il futuro di XeSS sembra promettente, soprattutto in vista dell'uscita delle GPU Battlemage, e la competizione tra diverse tecnologie di upscaling spinge l'innovazione e porta a un miglioramento continuo della qualità visiva e delle prestazioni, a beneficio di tutti i giocatori. Sarà interessante osservare come evolverà il panorama del gaming nei prossimi anni, e quale ruolo giocherà XeSS in questo scenario. Anche se nei nuovi benchmark gaming con FSR 3 AMD ha demolito Intel Lunar Lake con le APU Ryzen AI 300.

