La presentazione delle GPU Battlemage è imminente: saranno le prime next-gen, ma non le ultime di Intel

Cosa sappiamo delle schede video Intel Battlemage

Le GPU Battlemage saranno basate sul processo produttivo a 4nm di TSMC e promettono un significativo salto prestazionale rispetto alla generazione precedente, grazie all'architettura Xe2-HPG e a caratteristiche tecniche di alto livello. Si parla di un massimo di 32 Xe2 core, fino a 16 GB di memoria e bus fino a 256 bit.

Sono inoltre emersi leak riguardanti i die BMG-G21, BMG-G10 e BMG-31, che suggeriscono una lineup completa e diversificata. L'uscita anticipata, poi, potrebbe rappresentare un'opportunità per Intel di consolidare la propria presenza nel mercato delle GPU dedicate.

A dispetto dei recenti rumor, poi, Intel sembra non essere intenzionata ad abbandonare questo settore, nonostante abbia dichiarato di volersi concentrare maggiormente sulle soluzioni grafiche integrate per i suoi SoC. Il successo di Battlemage sarà quindi cruciale per il futuro della divisione GPU di Intel e potrebbe determinare lo sviluppo della prossima generazione Xe3 "Celestial", prevista per i SoC mobile Panther Lake.

Con l'arrivo delle GPU Intel Battlemage a dicembre, seguito dalle RTX 50 "Blackwell" di NVIDIA, con l'azienda che ha già interrotto la produzione delle GPU RTX 4070, e le RDNA 4 (o "UDNA 4") di AMD a gennaio 2025, i prossimi mesi si preannunciano comunque ricchi di novità per gli appassionati di PC. E voi siete ansiosi di vedere all'opera la nuova generazione di schede video? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.