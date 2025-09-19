Zelda: Tears of the Kingdom per Nintendo Switch 2 è in sconto su Amazon al prezzo minimo storico

Se siete in cerca di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - Nintendo Switch 2 Edition a un prezzo valido, non dovreste guardare oltre perché Amazon Italia ha reso disponibile una nuova offerta. Lo sconto - rispetto al prezzo consigliato - attualmente segnalato dalla piattaforma è del 23%. Per non perdere l'occasione di questa promozione dovete solo andare a questa pagina, oppure usare il riquadro che vedete qui sotto. Il prodotto viene spedito da Amazon, che indica anche che il prezzo consigliato è pari a 79.98€. Questo rende la promozione attuale la migliore di sempre sulla piattaforma.