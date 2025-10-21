The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, la versione per Nintendo Switch 2 è al suo minimo storico su Amazon

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione molto allettante e interessante su The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom per Nintendo Switch 2, l'offerta prevede l'applicazione di uno sconto del 18% per un costo finale di 59,90€, suo minimo storico. Puoi acquistare il gioco direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando qui giù: La nuova edizione per Switch 2 di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom rappresenta la versione definitiva dell'acclamato capolavoro di Nintendo. Grazie a una risoluzione migliorata, un frame rate stabile a 60fps e texture più dettagliate, l'esperienza visiva raggiunge nuovi livelli di fluidità, offrendo un mondo di Hyrule ancora più vivo e immersivo.