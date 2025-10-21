0

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, la versione per Nintendo Switch 2 è al suo minimo storico su Amazon

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, oggi, è al suo minimo storico su Amazon grazie all'offerta attiva. Scopriamo insieme tutti i dettagli della promozione.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   21/10/2025
Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione molto allettante e interessante su The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom per Nintendo Switch 2, l'offerta prevede l'applicazione di uno sconto del 18% per un costo finale di 59,90€, suo minimo storico. Puoi acquistare il gioco direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando qui giù: La nuova edizione per Switch 2 di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom rappresenta la versione definitiva dell'acclamato capolavoro di Nintendo. Grazie a una risoluzione migliorata, un frame rate stabile a 60fps e texture più dettagliate, l'esperienza visiva raggiunge nuovi livelli di fluidità, offrendo un mondo di Hyrule ancora più vivo e immersivo.

Il gioco introduce il supporto HDR, che dona ai paesaggi colori più vibranti, luminosi e naturali, esaltando ogni tramonto e ogni raggio di luce che filtra tra le montagne. Le prestazioni ottimizzate permettono tempi di caricamento ridotti, così da poter viaggiare rapidamente tra le regioni di Hyrule senza interruzioni, mantenendo sempre il ritmo dell'avventura.

Per i giocatori che desiderano ricominciare senza perdere i progressi precedenti, è disponibile un nuovo slot di salvataggio, ideale per esplorare nuovamente il mondo con libertà e senza preoccupazioni. A completare l'esperienza arriva Zelda Notes, una nuova app mobile che accompagna i giocatori nel corso dell'avventura, per ulteriori dettagli dai uno sguardo alla nostra recensione.

