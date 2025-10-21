The Sinking City 2 è stato rinviato a causa della guerra in Ucraina

The Sinking City 2 è stato rinviato da Frogwares a causa della guerra in Ucraina, che continua a rendere estremamente complicato portare avanti un qualsiasi progetto lavorativo, figuriamoci un sequel così ambizioso.
Lo studio sperava inizialmente di poter pubblicare il gioco a sorpresa entro la fine di quest'anno, ma è diventato chiaro che non sarà possibile riuscirci e dunque la finestra di lancio è stata spostata alla prima metà del 2026.
"Sviluppare un videogioco durante una guerra non è qualcosa per cui ci si possa davvero preparare, bisogna continuamente adattarsi", ha scritto Sergiy Oganesyan, head of publishing presso Frogwares. "A un certo punto abbiamo perso l'elettricità per giorni interi mentre droni e missili colpivano la rete energetica."
"Quando quella tattica ha smesso di funzionare, sono arrivate le ondate di droni ogni notte, da mezzanotte all'alba. Lavori tutto il giorno, poi passi la notte insonne ad ascoltare le esplosioni, ma in qualche modo devi comunque funzionare la mattina dopo... Tutto ciò ci ha rallentati al punto che non avrebbe senso affrettare le ultime fasi solo per rispettare una data che ormai non ha più valore."
"Nessuno può sapere come cambieranno ancora le tattiche di Mosca per terrorizzare i civili con l'arrivo dell'inverno, quindi preferiamo essere pronti ad adattarci ancora, prendendoci il tempo necessario", ha concluso Oganesyan.
Anche il cambio di genere ha pesato
A quanto pare anche il cambio di genere ha pesato rispetto a questa decisione, visto che The Sinking City 2 sarà un survival horror. "Passare al survival horror per la prima volta è stata una sfida completamente nuova per noi", ha spiegato il lead game designer Alexander Gresko.
"Da oltre vent'anni realizziamo avventure investigative, ma il survival horror richiede un approccio alla progettazione del tutto diverso: tensione, ritmo, combattimento, ecc. Abbiamo sempre amato il genere come fan, ma quando inizi a lavorarci ti rendi conto di quanto impegno serva davvero. È stimolante, ma rallenta inevitabilmente lo sviluppo."
Lo studio ha pubblicato le nuove immagini di The Sinking City 2 che potete vedere qui sopra. "Oltre agli screenshot condivisi oggi, nei prossimi mesi mostreremo molto più gameplay per far vedere a tutti come procede lo sviluppo", ha assicurato la senior social media manager Anna Bieniek.
"È la prima volta che realizziamo beta test privati così precoci con la nostra community, e il loro feedback è stato fondamentale nel plasmare il gioco. Per questo motivo siamo più tranquilli nel mostrare pubblicamente il risultato dei nostri sforzi: non vediamo l'ora di far vedere a tutti ciò su cui abbiamo lavorato per così tanto tempo."