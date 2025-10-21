The Sinking City 2 è stato rinviato a causa della guerra in Ucraina

The Sinking City 2 è stato rinviato da Frogwares a causa della guerra in Ucraina, che continua a rendere estremamente complicato portare avanti un qualsiasi progetto lavorativo, figuriamoci un sequel così ambizioso.

Lo studio sperava inizialmente di poter pubblicare il gioco a sorpresa entro la fine di quest'anno, ma è diventato chiaro che non sarà possibile riuscirci e dunque la finestra di lancio è stata spostata alla prima metà del 2026.

"Sviluppare un videogioco durante una guerra non è qualcosa per cui ci si possa davvero preparare, bisogna continuamente adattarsi", ha scritto Sergiy Oganesyan, head of publishing presso Frogwares. "A un certo punto abbiamo perso l'elettricità per giorni interi mentre droni e missili colpivano la rete energetica."

"Quando quella tattica ha smesso di funzionare, sono arrivate le ondate di droni ogni notte, da mezzanotte all'alba. Lavori tutto il giorno, poi passi la notte insonne ad ascoltare le esplosioni, ma in qualche modo devi comunque funzionare la mattina dopo... Tutto ciò ci ha rallentati al punto che non avrebbe senso affrettare le ultime fasi solo per rispettare una data che ormai non ha più valore."

"Nessuno può sapere come cambieranno ancora le tattiche di Mosca per terrorizzare i civili con l'arrivo dell'inverno, quindi preferiamo essere pronti ad adattarci ancora, prendendoci il tempo necessario", ha concluso Oganesyan.