0

Warner Bros. Discovery potrebbe essere in vendita, compresa la divisione Warner Bros Games

In base a quanto riferito dal CEO della compagnia, sembra che Warner Bros Discovery stia effettivamente considerando anche la messa in vendita, che potrebbe influire sui videogiochi.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   21/10/2025
Il logo di WB Discovery

Warner Bros. Discovery ha infine confermato in via ufficiale quello che serpeggiava ormai da anni, ovvero che la compagnia potrebbe considerare la messa in vendita, compresa anche la divisione Warner Bros. Games, o qualcosa del genere.

Non si parla precisamente di vendita, ma in un comunicato ufficiale viene reso noto che la compagnia ha "avviato una revisione di alternative strategiche per poter massimizzare il valore per gli azionisti", cosa che in economichese solitamente significa che l'azienda sta cercando un acquirente o comunque c'è un forte scossone all'orizzonte.

Non è per niente la prima volta che se ne parla, visto che la notizia sulla possibile vendita di WBD è emersa già diverse volte negli scorsi mesi e anni, ma è forse la prima volta che arriva una comunicazione ufficiale che sembra confermare la prospettiva a breve.

Una situazione incerta

Ricordiamo che Warner Bros. Discovery è una parte consistente del gruppo Warner Bros., che comprende i settori televisivo, streaming, editoriale e dei media digitali, compresi anche i videogiochi con la divisione WB Games.

Di fatto, il CEO David Zaslav ha riferito di voler prendere in considerazione la vendita della compagnia, cosa che potrebbe dunque riguardare il futuro di HBO, DC, Warner Bros. Games e varie altre sezioni di grosso calibro.

Warner Bros. Games si è ristrutturata in divisioni centrate sulle sue serie di punta Warner Bros. Games si è ristrutturata in divisioni centrate sulle sue serie di punta

Non è chiaro cosa questo possa significare per proprietà intellettuali colossali come quelle di DC Comics né per gli eventuali adattamenti videoludici, anche perché non sono ancora ben comprensibili le possibili scelte "strategiche" che la compagnia sta prendendo in considerazione, ma non è escluso che possa esserci un cambio di proprietà in vista.

#Software House #Publisher
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Warner Bros. Discovery potrebbe essere in vendita, compresa la divisione Warner Bros Games