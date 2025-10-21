Warner Bros. Discovery potrebbe essere in vendita, compresa la divisione Warner Bros Games

Non è per niente la prima volta che se ne parla, visto che la notizia sulla possibile vendita di WBD è emersa già diverse volte negli scorsi mesi e anni, ma è forse la prima volta che arriva una comunicazione ufficiale che sembra confermare la prospettiva a breve.

Non si parla precisamente di vendita, ma in un comunicato ufficiale viene reso noto che la compagnia ha "avviato una revisione di alternative strategiche per poter massimizzare il valore per gli azionisti", cosa che in economichese solitamente significa che l'azienda sta cercando un acquirente o comunque c'è un forte scossone all'orizzonte.

Una situazione incerta

Ricordiamo che Warner Bros. Discovery è una parte consistente del gruppo Warner Bros., che comprende i settori televisivo, streaming, editoriale e dei media digitali, compresi anche i videogiochi con la divisione WB Games.

Di fatto, il CEO David Zaslav ha riferito di voler prendere in considerazione la vendita della compagnia, cosa che potrebbe dunque riguardare il futuro di HBO, DC, Warner Bros. Games e varie altre sezioni di grosso calibro.

Non è chiaro cosa questo possa significare per proprietà intellettuali colossali come quelle di DC Comics né per gli eventuali adattamenti videoludici, anche perché non sono ancora ben comprensibili le possibili scelte "strategiche" che la compagnia sta prendendo in considerazione, ma non è escluso che possa esserci un cambio di proprietà in vista.