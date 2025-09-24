Google e Qualcomm Lavorano a un PC con Android: il CEO di Qualcomm lo definisce "Incredibile"

Durante il recente Snapdragon Summit, i vertici di Qualcomm e Google hanno lasciato intendere che un nuovo progetto è in cantiere: un PC alimentato da Android. Sebbene i dettagli specifici siano stati tenuti sotto stretto riserbo, le dichiarazioni dei dirigenti lasciano pochi dubbi. Il CEO di Qualcomm, Cristiano Amon, e il Senior Vice President di Google per i Dispositivi e Servizi, Rick Osterloh, hanno discusso del futuro dell'informatica.

Osterloh ha parlato di un prodotto che unirebbe le migliori caratteristiche di un PC e di uno smartphone, suggerendo la possibile creazione di un sistema operativo ibrido. La presenza di Amon sul palco implica chiaramente che il dispositivo sarà alimentato da un chipset Snapdragon.