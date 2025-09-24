Google e Qualcomm Lavorano a un PC con Android: il CEO di Qualcomm lo definisce "Incredibile"

Durante il recente Snapdragon Summit, i vertici di Qualcomm e Google hanno lasciato intendere che un nuovo progetto è in cantiere: un PC alimentato da Android. Sebbene i dettagli specifici siano stati tenuti sotto stretto riserbo, le dichiarazioni dei dirigenti lasciano pochi dubbi. Il CEO di Qualcomm, Cristiano Amon, e il Senior Vice President di Google per i Dispositivi e Servizi, Rick Osterloh, hanno discusso del futuro dell'informatica.
Osterloh ha parlato di un prodotto che unirebbe le migliori caratteristiche di un PC e di uno smartphone, suggerendo la possibile creazione di un sistema operativo ibrido. La presenza di Amon sul palco implica chiaramente che il dispositivo sarà alimentato da un chipset Snapdragon.
PC Android: entusiasmo alle stelle per il CEO di Qualcomm
L'entusiasmo di Amon è stato palpabile. Pur mantenendo il riserbo, ha ammesso: "L'ho visto, è incredibile. Realizza la visione della convergenza tra mobile e PC. Non vedo l'ora di averne uno."
Osterloh ha aggiunto che questa collaborazione permetterà di portare i modelli Gemini e l'intero stack di Google, inclusi l'assistente e la community di sviluppatori, nello spazio dei PC. Si tratta di un passo logico per Android, che da anni ha dimostrato la sua versatilità su tablet e dispositivi con modalità desktop migliorata, oltre a supportare monitor esterni.
PC Android: anche Osterloh mostra il suo entusiasmo
Osterloh ha affermato: "In passato, abbiamo sempre avuto sistemi molto diversi per PC e smartphone... Abbiamo intrapreso un progetto per unire questi due mondi, creando una base tecnica comune per i nostri prodotti su PC e sistemi desktop". Tutto ciò che è stato discusso sul palco è stato attentamente calibrato per non svelare troppo, ma si percepisce che Google e Qualcomm stanno lavorando per accelerare la fusione tra Android e Chrome OS. Sebbene non sia stata fornita alcuna tempistica per il lancio di questo nuovo prodotto, l'impegno di entrambe le aziende è chiaro.