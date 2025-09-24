Google Pixel e modalità Non disturbare, come aggiungere i contatti consentiti

Come vi abbiamo già anticipato, questa funzione blocca ogni tipo di notifica, quindi nessun contatto potrà raggiungervi. In caso di emergenza, o per alcuni contatti selezionati, potreste voler modificare la lista in questione. Ricordiamo che sui dispositivi Pixel le notifiche appaiono comunque sulla schermata di blocco, ma non sono particolarmente invasive ed è possibile personalizzare la modalità.

Una modalità utile

Ormai questa modalità è molto conosciuta ed è presente su quasi tutti gli smartphone. Con questa funzione è infatti possibile isolarsi momentaneamente senza dover spegnere il proprio telefono. Se quindi si ha la necessità di concentrarsi sullo studio, sul lavoro o semplicemente si vuole riposare, con queste impostazioni è possibile gestire il tempo digitale in modo più consapevole.

Potendo poi aggiungere i propri contatti preferiti, da cui ricevere notifiche urgenti, questo strumento diventa ancora più funzionale. Insomma, la modalità Non disturbare è davvero flessibile e le sue opzioni di personalizzazione la rendono ancora più utile. E voi la utilizzate? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.