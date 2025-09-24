Stellar Blade riceve due missioni e altri extra gratuiti, sono in programma ulteriori aggiornamenti

Shift Up Games a sorpresa ha pubblicato un aggiornamento con nuovi contenuti per Stellar Blade come "segno di gratitudine per tutto l'affetto e il supporto ricevuto dai giocatori".
Tra le novità sono state aggiunte due nuove missioni alla bacheca di Xion, disponibili in giornata per i giocatori PS5, mentre quelli PC potranno affrontarle a partire dal 30 settembre. Completandole si riceverà "un piccolo regalo". Non solo, gli sviluppatori hanno promesso che altri aggiornamenti simili verranno pubblicati in futuro.
Altre novità incluse con la patch
Sempre con la patch odierna sono stati aggiunti sei riarrangiamenti di brani già inclusi nella colonna sonora. Per riceverle vi basterà visitare il "The Last Gulp" a Xion per ricevere "Un regalo di rigraziamento da Enya". Ecco le tracce aggiunte:
- The Song of the Sirens (Arrangiamento)
- Star Descent (Arrangiamento)
- Arisa (Arrangiamento)
- Democrawler (Arrangiamento)
- Everglow (Arrangiamento)
- Hypertube (Arrangiamento)
L'aggiornamento include una serie di fix a problemi presenti in tutte le versioni di Stellar Blade e altri relativi alla sola versione PC, le note al completo sono disponibili qui.
Non è l'unica novità per Stellar Blade. La scorsa settimana gli sviluppatori hanno pubblicato una misteriosa immagine che suggerisce l'arrivo di un nuovo crossover con una serie horror, forse con Silent Hill. Verrà annunciato ufficialmente tra pochi giorni, per la precisione il 26 settembre.