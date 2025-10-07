ChatGPT Pulse arriva sul web: aggiornamenti personalizzati per gli utenti Pro, nessuna data per il rilascio del Plus

OpenAI si prepara a portare ChatGPT Pulse anche sul web, dopo il debutto su mobile avvenuto il 25 settembre 2025 . Pulse è una nuova funzione pensata per offrire aggiornamenti personalizzati basati sulle abitudini di utilizzo, le chat recenti, i feedback e le app collegate.

ChatGPT Pulse: cosa permette di fare?

Una volta disponibile, gli utenti potranno accedere a schede visive interattive che mostreranno gli aggiornamenti più rilevanti della giornata. Queste schede potranno includere, ad esempio, promemoria di riunioni, suggerimenti basati sui progetti recenti o informazioni provenienti da app collegate, come il calendario o i servizi di produttività.

OpenAI descrive Pulse come un passo importante verso un assistente più proattivo e intelligente, capace di anticipare i bisogni dell'utente e fornire informazioni utili in modo rapido e mirato. "Questo è il primo passo verso un ChatGPT più utile, che ti porta ciò di cui hai bisogno, aiutandoti a fare progressi e a tornare alla tua vita," si legge nella nota ufficiale.