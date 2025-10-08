0

Le cuffie ASUS ROG Delta II sono in sconto su Amazon per la Festa delle Offerte Prime

Tra le Offerte Prime di Amazon troviamo le cuffie ASUS ROG Delta II con uno sconto del 41% rispetto al prezzo consigliato.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   08/10/2025
Cuffie ASUS ROG Delta II

In occasione della Festa delle Offerte Prime, su Amazon sono disponibili le cuffie ASUS ROG Delta II a 153,94 € rispetto al prezzo più basso registrato negli ultimi 30 giorni, ovvero 189 € e il prezzo consigliato di 259,90 €, permettendovi di risparmiare fino al 41%. Se siete interessati, potete acquistarle tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, mentre la consegna è prevista entro pochi giorni, salvo particolari variazioni. Oltretutto, Amazon offre una politica di reso gratuito: ciò significa che potrete eventualmente restituire il prodotto entro 14 giorni e senza costi aggiuntivi. Vediamo tutti i dettagli affinché possiate valutarne l'acquisto.

Caratteristiche delle cuffie ASUS ROG Delta II

Si tratta di cuffie con tripla possibilità di connessione, ovvero dongle USB-C 2.4 Ghz, Bluetooth e AUX da 3,5 mm, e sono compatibili con PC, console e dispositivi mobili. Troviamo inoltre la tecnologia wireless ROG SpeedNova che permette di avere connessioni affidabili e audio a bassa latenza, mentre la batteria offre fino a 110 ore in modalità 2,4 GHz. Con una ricarica rapida di soli 15 minuti potrete usufruire di altre 11 ore. Il design è leggero e confortevole, grazie ai cuscinetti auricolari ergonomici a forma di D.

Cuffie ASUS ROG Delta II
Cuffie ASUS ROG Delta II

Se volete saperne di più, vi invitiamo a leggere la nostra recensione. Vi ricordiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni. Gli sconti proposti per la Festa delle Offerte Prime sono validi fino a oggi 8 ottobre.

Non perdere le migliori offerte selezionate dalla Redazione di Multiplayer.it
Iscriviti al Canale
Questo articolo include un link con affiliazione che potrebbe fruttare una commissione a Multiplayer.it.
#Sconti #Migliori offerte Amazon Italia
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Le cuffie ASUS ROG Delta II sono in sconto su Amazon per la Festa delle Offerte Prime